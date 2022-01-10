Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Молдавии цена на газ превысит показатель декабря 2021 года 15:10
Вице-премьер Украины по НАТО заявила, что ее страна — не Казахстан 15:09
«Газпром» не возобновил продажи газа на своей электронной площадке... 15:08
Жириновский назвал Зюганова «жадным соседом» 15:03
Самедов: странно, если Роналду уйдет из «МЮ», он мог бы красиво закончить карьеру 15:00
В ГИБДД объяснили сбой в работе сайта 14:57
Украине предрекли крах государственности из-за ошибок Киева 14:56
В кабмине Германии оценили требования украинского посла поставить Киеву оружие 14:55
Случайно сданная в комиссионный магазин кошка воссоединилась с хозяевами 14:53
Кот по кличке Чмоня покорил россиян в соцсетях 14:44

Томми Ли Джонс высказался о сериале об их с Памелой Андерсон интимном видео

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Барабанщик Mötley Crüe Томми Ли Джонс прокомментировал выход сериала, в основу которого легла интимная запись с его бывшей супругой, актрисой Памелой Андерсон.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на друга музыканта — Герина Свинга. «Пусть все знают, что мы были первыми. До Кардашьян, до всех. Пусть знают, что мы первыми сломали интернет», — якобы сказал 59-летний Томми Ли Джонс. «Они просто ребячились, дурачились с камерой, новой игрушкой. Томми ни мне, ни кому бы то ни было не показывал это видео. Слова плохого не сказал о Пэм. Никто не должен был этого видеть», — добавил Свинг.

Сериал «Пэм и Томми» выходит на стриминговом сервисе Hulu, главных героев в нем сыграли Лили Джеймс и Себастиан Стэн.

54-летняя Андерсон уже заявляла, что не будет смотреть сериал, который называет «дешевкой», и указывала на то, что утечка интимного видео в интернет в 1995 году положила начало концу ее брака.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть