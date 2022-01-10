Томми Ли Джонс высказался о сериале об их с Памелой Андерсон интимном видео

Барабанщик Mötley Crüe Томми Ли Джонс прокомментировал выход сериала, в основу которого легла интимная запись с его бывшей супругой, актрисой Памелой Андерсон.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на друга музыканта — Герина Свинга. «Пусть все знают, что мы были первыми. До Кардашьян, до всех. Пусть знают, что мы первыми сломали интернет», — якобы сказал 59-летний Томми Ли Джонс. «Они просто ребячились, дурачились с камерой, новой игрушкой. Томми ни мне, ни кому бы то ни было не показывал это видео. Слова плохого не сказал о Пэм. Никто не должен был этого видеть», — добавил Свинг.

Сериал «Пэм и Томми» выходит на стриминговом сервисе Hulu, главных героев в нем сыграли Лили Джеймс и Себастиан Стэн.

54-летняя Андерсон уже заявляла, что не будет смотреть сериал, который называет «дешевкой», и указывала на то, что утечка интимного видео в интернет в 1995 году положила начало концу ее брака.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя.