Уилл Смит получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Король Ричард»

Американский актер Уилл Смит получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Об этом организаторы премии сообщили в Twitter.

Смит получил награду за роль в фильме «Король Ричард», который рассказывает об отце теннисисток Сирены и Винус Уильямс. Его соперником был британец Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в фильме «Власть пса».

До этого сообщалось, что в 2022 году премию «Золотой глобус» не станут транслировать по телевидению. Однако, как рассказал представитель ассоциации, она будет предоставлять обновленную информацию о победителях в режиме реального времени на официальном веб-сайте Golden Globes и в социальных сетях. Полный список лауреатов все желающие смогут посмотреть в пресс-релизе, который выпустят по окончании полуторачасового мероприятия.

Ранее стало известно, что Голливуд будет массово бойкотировать «Золотой глобус».

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.