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Блиновская объявила об уходе из «Марафона желаний» после интервью Собчак

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Осторожно: Собчак/YouTube

Блогер и предпринимательница Елена Блиновская заявила, что уходит из «Марафона желаний». Это произошло после выхода ее интервью у журналистки Ксении Собчак.

«Похоже достаточно. Я на пике и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но я уже чувствую что эта миссия меня отпускает и в течение следующего года все, что я делаю трансформируется как минимум в то, что я в этом не буду присутствовать», — написала она в Instagram.

Блиновская добавила, что ее инфопродукты продолжат существовать, однако «будут жить» без ее «энергии».

Также она отметила, что не знает, что будет делать дальше и только «разглядывает» новый путь.

В конце поста предпринимательница уточнила, что написала этот текст и опубликовала его еще в ноябре 2020 года. Пролистав ее страницу в Instagram можно найти эту публикацию.

Раннее Собчак выпустила скандальное интервью с Еленой Блиновской. Блогерша отказывалась отвечать на некоторые вопросы Собчак и угрожала, что плюнет ей в лицо или выбросит из лодки.

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