Новый гендиректор МХАТа Кехман поговорил с Дорониной

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман пообщался с почетным президентом учреждения культуры Татьяной Дорониной, передают «Известия».

О том, что разговор с Дорониной состоялся, желающий вернуть ее к делам театра Кехман сообщил на собрании труппы, которое прошло 9 ноября и длилось 12 минут.

Директор МХАТа подчеркнул, что надеется на визит актрисы в театр. Чтобы она пришла в театр, Кехман надеется представить яркую постановку, которая бы понравилась народной артистке СССР.

В 2018 году Эдуард Бояков сменил Татьяну Доронину на посту художественного руководителя театра. В 2019 году актеры записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Доронину на должность худрука.

После назначения в 2021 году генеральным директором театра Кехмана Бояков покинул коллектив.

Ранее главред «Комсомольской правды» прокомментировал разрыв отношений с МХАТом им. Горького.