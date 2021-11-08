Signal 2022 анонсировал даты

Фестиваль электронной музыки Signal пройдет в «Никола-Ленивце» с 18 по 21 августа 2022 года. Его тема — «Over the Horizon» («За горизонтом»), сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе мероприятия.

«Выйти за пределы влияния мегаполиса, оказаться «за горизонтом» — в идеальном мире, созданном во имя музыки, искусства и любви», — говорится в релизе.

В следующем году гостей фестиваля ждут новые программы, арт-колл, музыкальная резиденция, летний лагерь волонтеров и многое другое.

Билеты на Signal можно приобрести на сайте фестиваля.

Signal проходит с 2017 года в арт-парке «Никола-Ленивец». В этом году его посетили более 15 тыс. человек.