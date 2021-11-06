Съемки «Черной пантеры — 2» остановили из-за травмы актрисы

Съемки фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда» были приостановлены из-за травмы актрисы Летишии Райт, которая играет роль младшей сестры главного героя Шури. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление представителей актрисы.

«Летишиа в Лондоне восстанавливается с сентября после травм, полученных на съемках «Черной Пантеры — 2» и с нетерпением ждет возвращения к работе в начале 2022 года», — говорится в заявлении.

Сообщается, что съемочный процесс будет приостановлен с 25 ноября и возобновится в начале 2022 года. По информации издания, травма была получена в конце августа во время съемок сцены с участием каскадера в Бостоне, но до этого она не влияла на график производства фильма.

Премьера сиквела «Черной пантеры» состоится в ноябре 2022 года.

Восемнадцатая картина киновселенной Marvel «Черная Пантера» вышла на экраны в 2018 году. Кинолента получила «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника-постановщика».

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Disney+ и режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер создают сериал, действие которого, как и фильма Marvel, происходит в вымышленной стране Ваканде.