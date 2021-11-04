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Ивлеева оценила песню Элджея про развод

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@_agentgirl_/Instagram

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала о жизни после развода с супругом рэпером Элджеем. Разговор блогерши с подругой Идой Галич появился на Youtube-канале Ивлеевой.

По ее словам, у нее много идей и проектов, поэтому ей некогда скучать и грустить. Ивлеева также показала подписчикам свою новую квартиру.

Когда Ивлеева пришла в гости к Галич, подруга спросила, слышала ли Настя последнюю песню Элджея, посвященную разводу. Именно после выхода композиции SODA поклонники рэпера стали подозревать о расставании пары. «Но нам стало скучно / Больше не интересно / Ну и все, на этом закончили», — следует из текста песни.

Блогерша призналась, что песня разочаровала ее своей эмоциональной скудностью.

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!» — сказала Ивлеева.

Брак Элджея и Ивлеевой распался в весной 2021 года. Он продлился два года. Позже Ивлеева заявила, что «задышала полной грудью» после расставания с Элджеем. При этом блогер подчеркнула, что не станет сводить татуировки, посвященные экс-возлюбленному.

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