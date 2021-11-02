Подруга обвинившей Yung Trappa в изнасиловании студентки поддержала рэпера

Подруга девушки, обвинившей Yung Trappa в изнасиловании, выступила в защиту рэпера, заявив, что та была давно с ним знакома. Об этом пишет Пятый канал.

«У меня единственное предположение — это ложь. Зачем выставлять в своем приватном аккаунте и хвастаться всем, что ты встречаешься с Yung Trappa, а затем обвинять его в изнасиловании и говорить, что знакома пять дней?» — заявила девушка.

По ее словам, пара уже давно проводила время вместе — в частности, они катались на машине Yung Trappa.

Ранее предполагаемая жертва изнасилования пожаловалась на побои со стороны Yung Trappa.