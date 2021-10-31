Пушков прокомментировал отмену спектакля МХАТ с участием Бузовой

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале решение Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького отменить спектакль «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой.

«Не понимаю: МХАТ перенес спектакли с Бузовой из-за того, что не продаются билеты на постановку с ее участием? Как это — перенесли? Или даже вообще отменили? И почему билеты не продаются? Разве такое мыслимо?» — заявил он.

Пушков напомнил, что руководство МХАТа рассматривало Бузову в качестве надежды театра, отмечая, что вместе с ней их ждет успех. По этой причине сенатор задался вопросом о том, куда пропал «хайп» и 23 млн подписчиков, которые «должны были заполнить зал театра как минимум до 2041 года».

«В общем, очередные «Дети Розенталя» вышли. Просчет, однако, сторонников хайпа. Просчет. Только театр жалко», — заключил парламентарий.

МХАТ имени Горького накануне отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, показ которого планировался во вторник, 2 ноября. Уточнялось, что спектакль не будет снят из репертуара — его показ переносится на неопределенный срок. МХАТ объяснил отмену спектакля с Бузовой низкими продажами билетов.