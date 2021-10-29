Тимоти Шаламе сравнил скандального сенатора со злодеем из «Дюны»

Актер Тимоти Шаламе в сторис своего Instagram высмеял скандального сенатора-демократа Джо Мэнчина, сравнив его с одним из злодеев фильма и книги «Дюна» — бароном Владимиром Харконненом.

Шаламе опубликовал мем, в котором называет Мэнчина «угольным бароном» и находит сходство между персонажем и политиком: «он использует власть для обогащения, владеет семейной угольной компанией, игнорирует волю народа из алчности».

Мэнчин и Кирстен Синема — единственные демократы в сенате США, которые блокируют билль президента Джо Байдена, предусматривающий выделение $1,75 млрд на борьбу с изменением климата. Против его позиции активно протестуют «зеленые» активисты.

Известно, что за последние 11 лет Мэнчин заработал миллионы долларов благодаря угольным компаниям своего сына.

Ранее Арнольд Шварценеггер обругал игнорирующих изменение климата политиков. «Можно защищать природу и экономику в одно и то же время. Мы разобрались, как сделать это в Калифорнии, для этого просто нужны яйца», — сказал артист.