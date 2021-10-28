У Федосеевой-Шукшиной украли все сбережения и «алибасовское кольцо»

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в беседе с NEWS.ru рассказала, что с ее банковского счета менее чем за четыре месяца исчезло более 400 тыс. рублей. Помимо этого, у нее украли два кольца, одно из которых «подбросили» на место после подачи заявления в полицию.

«И оказалось, что снимали то по 20 тыс. рублей, то по 50 тыс. рублей, то сразу 150 тыс. рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения», — пожаловалась Федосеева-Шукшина.

Артистка добавила, что один раз попросила подругу Татьяну снять 20 тыс. рублей с карты и купить ей продукты, но та выполнила просьбу и вернула карту на место.

У Федосеевой-Шукшиной также украли два кольца: одно из них ей подарил бывший муж Бари Алибасов, а второе – «с небольшими бриллиантиками» — она купила сама. Именно подарок Алибасова кто-то вернул «на самое видное место», когда участковый пришел разбираться в ситуации.

Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной обратилась в полицию с заявлением о краже.