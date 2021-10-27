Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Китай призвал США разорвать все контакты с Тайванем 06:02
Россияне оказались не готовы разрешить детям бросить школу ради киберспорта 06:00
Роскосмос планирует вывести на орбиту в 2024 году робота «Теледроида» 05:54
Макгрегор объяснил проблему «Манчестер Юнайтед» положением Сульшера... 05:50
В США рекомендовали вакцинацию коронавируса детям в возрасте 5-11 лет 05:44
Иммунолог Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок россиян... 05:32
Милохин рассказал, что ему дается на льду сложнее всего 05:30
Исследование показало, что россияне планируют провести нерабочие дни в Турции и... 05:28
Дети погибли в Хабаровском крае, провалившись под лед 05:24
Депутат Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом из-за энергокризиса 05:12

Французы раскритиковали решение вернуть «скифское золото» Украине

close
100%
Peter Dejong/AP

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали решение апелляционного суда Амстердама, постановившего, что коллекция «скифского золота» из музеев Крыма должна быть передана Украине.

«Слова «Украина» означает «периферия». Окраина Российской Империи. Сокровища Крыма вышли из его недр», — написала в комментариях под статьей одна из читательниц.

По мнению другого пользователя, «предметы следует возвращать не государству, а музеям, которые их одолжили».

«Скифы не были родственниками украинцев, поэтому украинские националисты не имеют законного интереса в том, чтобы требовать предметы цивилизации, которую они отвергают, поскольку они отвергают все, что не является украинским», — написал читатель Le Figaro.

Апелляционный суд Амстердама днем во вторник, 26 августа, вынес решение относительно судьбы так называемого «скифского золота» — коллекции артефактов, которую в 2013 году крымские музеи направили в Нидерланды, а после присоединения полуострова к России «зависшую» с юридической точки зрения. Судья постановил вернуть древности Украине. По словам адвоката крымских музеев, которые пытаются оспорить право на артефакты, если кассационная жалоба будет рассматриваться в суде дольше трех месяцев, все это время коллекция будет храниться в Амстердаме.

Коллекция включает в себя около 2 тыс. предметов старины, «скифским золотом» их можно называть весьма условно — не все из них имеют отношение к кочевому народу, расселившемуся на территории от Балкан до Китая в в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. Кроме того, множество артефактов изготовлены из керамики, дерева, бронзы. Рыночную стоимость коллекции практически невозможно оценить, так как большинство наиболее ценных экспонатов существуют в единственном экземпляре. Однако эксперты сходятся во мнении, что общая цена превышает $100 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях