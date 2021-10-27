Французы раскритиковали решение вернуть «скифское золото» Украине

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали решение апелляционного суда Амстердама, постановившего, что коллекция «скифского золота» из музеев Крыма должна быть передана Украине.

«Слова «Украина» означает «периферия». Окраина Российской Империи. Сокровища Крыма вышли из его недр», — написала в комментариях под статьей одна из читательниц.

По мнению другого пользователя, «предметы следует возвращать не государству, а музеям, которые их одолжили».

«Скифы не были родственниками украинцев, поэтому украинские националисты не имеют законного интереса в том, чтобы требовать предметы цивилизации, которую они отвергают, поскольку они отвергают все, что не является украинским», — написал читатель Le Figaro.

Апелляционный суд Амстердама днем во вторник, 26 августа, вынес решение относительно судьбы так называемого «скифского золота» — коллекции артефактов, которую в 2013 году крымские музеи направили в Нидерланды, а после присоединения полуострова к России «зависшую» с юридической точки зрения. Судья постановил вернуть древности Украине. По словам адвоката крымских музеев, которые пытаются оспорить право на артефакты, если кассационная жалоба будет рассматриваться в суде дольше трех месяцев, все это время коллекция будет храниться в Амстердаме.

Коллекция включает в себя около 2 тыс. предметов старины, «скифским золотом» их можно называть весьма условно — не все из них имеют отношение к кочевому народу, расселившемуся на территории от Балкан до Китая в в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. Кроме того, множество артефактов изготовлены из керамики, дерева, бронзы. Рыночную стоимость коллекции практически невозможно оценить, так как большинство наиболее ценных экспонатов существуют в единственном экземпляре. Однако эксперты сходятся во мнении, что общая цена превышает $100 млн.