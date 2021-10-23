Эксперт предположил, что кинооператор на съемках фильма с Болдуином погибла не от пули

Эксперт по оружию Вячеслав Ванеев предположил, что кинооператор Галина Хатчинс, которую случайно во время съемок застрелил американский актер Алек Болдуин, погибла не от пули. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Надо учесть, что в Америке все же доступ к боевому оружию упрощен. Возможно, на съемке вместо игрового в руки попал пистолет. Это первая версия — то, что просто перепутали оружие», — сказал Ванеев.

Также специалист выразил мнение, что пистолет мог быть боевым, его постоянно заряжали холостыми патронами, а в этот раз перепутали. Третьей версией он назвал то, что кто-то специально мог оставить на киноплощадке боевой пистолет или боевые заряды.

«Если это был охолощенный ствол — в стволе стоял штифт. Возможно, от частого употребления штифт откололся и при заряде холостым патроном кусок вылетел и сам «превратился» в пулю. И этим куском оружия убило оператора», — предположил Ванеев.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма Rust («ржавчина» по-английски и Раст — фамилия главного героя). Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

Ранее сообщалось, что родители Хатчинс требуют наказать виновных в смерти их дочери.