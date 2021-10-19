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Выход «Индианы Джонс» вновь перенесли

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Lucasfilm/Paramount Pictures

Киностудия Disney и Marvel перенесли даты выхода нескольких фильмов, среди них пятая часть «Индианы Джонс», который планировалось показать в кинотеатрах 29 июля 2022 года, сообщает Deadline.

Новый проект о приключениях Индианы Джонса отложили на год — до 30 июня 2023-го.

Кроме того, релиз «Доктора Стренджа» перенесли на 6 мая 2022 года, «Тор: Любовь и гром» — на 8 июля, «Черную пантеру — 2» — на 22 ноября, «Человека-муравья — 3» на 28 июля 2023 года, «Марвелы» — на 17 февраля 2023 года. Также были перенесены несколько проектов без названия студии Marvel.

По информации портала, изменения в прокатном графике связаны с «эффектом домино» в киноиндустрии. Часть проектов находится на стадии разработки, другие уже завершены, компания Disney «просто перемещает» релизы в графике.

Ранее сообщалось, что Marvel намерен через суд добиваться полных прав на персонажей «Мстителей».

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