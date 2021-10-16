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Актер Шон Пенн разведется с молодой женой через год после свадьбы

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Joel Ryan/AP

Жена голливудского актера Шона Пенна Лейла Джордж намерена расторгнуть брак. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Пенн и Джордж поженились в прошлом году, при этом разница в возрасте между ними составляет 32 года.

В настоящий момент причина их развода не называется. Известно, что австралийская актриса уже подготовила документы для расторжения брака.

Извещение о планах развестись направлено в пятницу, 15 октября, в Верховный суд округа Лос-Анджелес.

Шон и Лейла поженились в июле прошлого года, церемония прошла в их доме в окружении семьи.

При этом встречаться Пенн и Джордж начали в 2016 году. Общих детей у них не было.

Сейчас Шону Пенну 61 год, а Лейле Джордж — 29 лет.

Ранее Брэд Питт снова подал на Анджелину Джоли в суд.

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