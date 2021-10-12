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Игорь Крутой попросил «поставить свечку» за заболевшего COVID-19 Серова

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Композитор Игорь Крутой в Instagram рассказал о болезни эстрадного исполнителя Александра Серова.

Он подтвердил, что у Серова коронавирусная инфекция COVID-19. «Мой друг Саня заболел этой «заразой», — написал композитор, поделившись отрывком из передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», в которой участвовал вместе с другом. «У меня ко всем подписчикам нашего салона огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова…» — попросил Крутой.

При этом директор Серова опроверг сообщения об отмене концертов из-за болезни. Он утверждает, что ближайший концерт Серова планируется на 16 октября во Владимире.

Информация о госпитализации Серова появилась в «Комсомольской правде», издание сообщало, что 67-летнего певца экстренно госпитализировали с коронавирусом и 75-процентным поражением легких.

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