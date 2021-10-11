Апартаменты покойной жены Шаляпина выставили на продажу незадолго до ее смерти

В Канаде выставили на продажу апартаменты умершей недавно от COVID-19 жены певца Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис, объявление появилось, когда она находилась в коме. Об этом сообщает телеканал «Пятый» со ссылкой на звездного адвоката Александра Бенхина.

Юрист отмечает, что сообщение о продаже жилья было опубликовано 24 сентября — Шаляпин объявил о смерти супруги 30 сентября — и до сих пор не снято. Находка навела Бенхина на мысль, что Дэвис жива, а ее смерть была инсценирована для привлечения внимания.

Жилье располагается в канадской столице Оттаве. В апартаментах две комнаты, две ванные комнаты и огромный балкон, обставленные дизайнерской мебелью. Цена лота — 400 тыс. канадских долларов (более 23 млн рублей).

Ранее Бенхин заявил в интервью kp.ru, что нашел доказательства смерти супруги Шаляпина.

42-летняя Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса после двух месяцев болезни. Сперва она пробовала лечиться дома, но в середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Дэвис с COVID-19. Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Она умерла не приходя в сознание. Новость о смерти супруги застала Шаляпина в России, куда тот улетел по работе.