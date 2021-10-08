Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Восемь человек пострадали в ходе ДТП с участием школьного автобуса... 12:21
В Минэнерго Украины рассказали о запасном плане в случае остановки транзита... 12:20
Четверо мужчин отравились наркотиками на московской автомойке 12:20
Француз выдал секретные сведения о танке на игровом форуме 12:15
После гибели двух срочников в воинской части на Урале возбудили уголовное дело 12:14
Нобелевскую премию мира получил российский журналист Дмитрий Муратов 12:09
В Красноярске произошло массовое отравление школьников 12:08
Под завалами жилого дома в Батуми нашли ребенка 12:05
Китайцы из MG анонсировали доступный кроссовер 11:59
Минспорта предупредило спортсменов и тренеров о злоупотреблении препаратом «Эпокрин» 11:58

Ольга Бузова выпустила третий альбом после трех лет работы над релизом

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила свой третий студийный альбом.

О выходе альбома на цифровых площадках «Вот она я» Бузова сообщила в Instagram. «Три года студийной работы, сотни бессонных ночей, нереальное количество часов репетиций, занятий вокалом, мастеринги/пересведения, тонна отслушанного материала, десятки сонграйтеров, участвующих в написании треков. Все это было для того, чтобы сегодня вы услышали мой новый, третий по счету, сольный альбом «Вот она я», — написала она.

Ранее художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков поделился своими впечатлениями от игры певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле театра «Чудесный грузин» о жизни молодого Иосифа Сталина. Он напомнил, что планировал пригласить на эту роль певицу Валерию, однако после переговоров оказалось, что Валерия не может выйти на сцену из-за плотного гастрольного графика.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях