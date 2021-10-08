Ольга Бузова выпустила третий альбом после трех лет работы над релизом

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила свой третий студийный альбом.

О выходе альбома на цифровых площадках «Вот она я» Бузова сообщила в Instagram. «Три года студийной работы, сотни бессонных ночей, нереальное количество часов репетиций, занятий вокалом, мастеринги/пересведения, тонна отслушанного материала, десятки сонграйтеров, участвующих в написании треков. Все это было для того, чтобы сегодня вы услышали мой новый, третий по счету, сольный альбом «Вот она я», — написала она.

Ранее художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков поделился своими впечатлениями от игры певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле театра «Чудесный грузин» о жизни молодого Иосифа Сталина. Он напомнил, что планировал пригласить на эту роль певицу Валерию, однако после переговоров оказалось, что Валерия не может выйти на сцену из-за плотного гастрольного графика.