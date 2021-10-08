МВД и СК попросили проверить песни девяти музыкантов

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила об обращении в МВД и СК с просьбой проверить песни девяти популярных среди детей и подростков музыкантов. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о композициях, в которых содержатся призывы к насилию и нападению на школы, публичные призывы к терроризму, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений. По словам Мизулиной, эти песни слушали все подростки, напавшие на учебные заведения.

Эксперты Лиги безопасности считают, что эти музыкальные композиции опасны, так как «оказывают деструктивное криминогенное влияние на сознание и поведение детей и подростков», поэтому их нужно запретить на территории России.

Ранее Екатерина Мизулина рассказала, в каких играх террористы вербуют подростков.