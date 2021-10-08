СБУ призвали запретить въезд на Украину Басте, Ёлке и Ирине Круг

Общественная организация «Крымскотатарский ресурсный центр» попросил Службу безопасности Украины (СБУ) запретить въезд в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Елизавете Иванцив (Ёлка) и Ирине Воробьевой (Круг). У данных исполнителей в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве. Об этом говорится на сайте организации.
Как сообщается, общественники направили письмо председателю СБУ Ивану Баканову.
Авторы обращения указали, что Баста и Круг нарушая украинское законодательство, посещали «оккупированый» Крым, где проводили концерты.
«Ёлка хоть и не устраивала концерт, но все равно могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей», — сказано в сообщении.
Организация просит СБУ проверить данные о посещении музыкантами Крыма и, в случае обнаружения нарушений украинского законодательства, принять ограничительные меры в их отношении.
Басте на три года запретили въезд на Украину в сентябре 2017 года за нарушение украинского законодательства при посещении Крыма. В сентябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины исключило этого российского рэпера из «черного списка».
В мае текущего года украинские радикалы объявили «охоту» на Басту из-за того, что «он раньше посещал Крым».