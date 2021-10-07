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Экс-участница «Дома-2» сделала операцию в прямом эфире

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Александра Черно/Instagram

Бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Саше Черно сделали операцию по уменьшению желудка в прямом эфире Instagram. Трансляция проходила в аккаунте врача-хирурга, затем ее залили на Youtube-канал клиники. Сама Черно закрыла комментарии к посту из-за критики в свой адрес.

«Начало моей новой жизни. Было очень страшно, но я даже не поняла, как заснула и проснулась уже в палате наблюдения», — написала девушка в своем Instagram-аккаунте.

До операции Черно весила 165 килограммов. Она решила прибегнуть к хирургическому вмешательству, поскольку лишний вес серьезно сказывался на ее здоровье.

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