Часть сцен фильма «Не время умирать» была снята без сценария

Часть сцен фильма «Не время умирать», который стал последнего для Дэниела Крэйга фильма в рамках бондианы, была снята без сценария, сообщает издание Esquire.

По словам режиссера, Кэри Фукунаги, к началу съемки у него еще не было полностью готового сценария.

«С Бондом мы все еще продолжали писать, когда закончили. Я даже писал на этапе пост-продакшн», — рассказал Фукунага.

По словам режиссера, проблемы со сценарием были связаны с травмой исполнителя главной роли Дэнила Крейга — он подвернул лодыжку на съемках.

«Единственные сцены, которые действительно был полностью прописаны, были в офисе М в в штаб-квартире МИ-6. Я знал в общих чертах, что должно произойти в этой части фильма, но ни одна глава сценария еще не была завершена. К счастью, мне довелось работать с одними из величайших актеров в мире», — дополнил Фукунага.

Ранее стало известно, что актер Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде.