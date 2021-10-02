Лия Ахеджакова заявила, что ее не вызывали на допрос в СК

Актриса Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в Следственный комитет в связи со спектаклем «Первый хлеб». Об этом сообщает РИА «Новости».

Артистка уточнила, что общалась со следователем в конце августа или в начале сентября, с тех пор ничего подобного не происходило.

«Следователь очень деликатно разговаривал со мной», — добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ахеджакову вызвали в СК в связи со спектаклем «Первый хлеб» в театре «Современник». Сообщалось, что правоохранители расспросили актрису о постановке и поинтересовались, почему ее героиня столь негативно относится к ветеранам.

Премьера спектакля «Первый хлеб» состоялась 19 июля 2021 года. Сюжет постановки рассказывает о молодых людях, которые не знают, что делать со своими жизнями, и поэтому идут на войну. Вскоре после показа общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в московскую Генпрокуратуру и столичную мэрию на оскорбление ветеранов, которое якобы содержится в монологе главной героини в исполнении Лии Ахеджаковой.