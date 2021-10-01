«Подошли бы Рианне»: Андрей Губин оценил свои новые песни в миллион

Популярный в 1990-е певец Андрей Губин прокомментировал заявления своего друга Стаса Ярушина о том, что он зарабатывает на авторских отчислениях за старые песни сотни тысяч рублей в месяц.

По словам Губина, у него есть и новые песни, которые он оценивает дорого. «Миллион рублей для моей песни — это мало. Еще в 1990-е хиты стоили от 15 тысяч долларов, а рынок с тех пор прилично вырос, гонорары увеличились. И потом, смотря какую песню продавать. У меня есть песни, которые подошли бы Рианне. Я сейчас хорошо пишу. Лучше, чем раньше, намного лучше», — сказал артист в беседе с kp.ru.

Губин отметил, что подумывал о возобновлении карьеры и продаже квартиры, когда начались финансовые трудности. «Тогда пошел на телевидение, там платят небольшие деньги за интервью. То есть небольшие по сравнению с теми деньгами, которые я раньше зарабатывал. Сотни тысяч рублей. Это такие легкие деньги, но как бы грязные. Я понимаю, что мне придется там лицемерить, чего-то изображать, играть. А я уже не могу больше лицемерить, я не в том состоянии...» — сказал Губин, многие годы страдающий от сильных болей, вызываемых неврологическим заболеванием.

Андрей Губин также заявил, что сильные боли заставляют его чувствовать себя одной ногой в могиле.