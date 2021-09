Кортни Лав предположила, что могло бы спасти Курта Кобейна

Рок-певица и вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав в интервью Los Angeles Times предположила, что могло бы спасти ее покойного мужа.

Беседуя с журналистами накануне 30-летия прорывного для Nirvana альбома Nevermind, она отметила, что Nirvana не обрели бы непредсказуемую мировую славу, если бы заглавной песней в альбоме была выбрана более спокойная In Bloom, а не гранж-боевик Smells Like Teen Spirit. «Я не любительница представлять, «если бы да кабы». Но In Bloom могла бы все изменить. Он мог бы выжить, если бы кто-нибудь другой обошел его. Эдди Веддер, например, кто-то с очень хорошей базой», — сказала она, имея в виду фронтмена Pearl Jam.

Ранее американец Спенсер Элден, детская фотография которого стала обложкой Nevermind, подал в суд на музыкантов и потребовал компенсацию за моральный ущерб. Элден утверждает, что обложка представляет собой детскую порнографию, ведь на ней он был изображен полностью обнаженным.