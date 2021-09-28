Подлинники Сальвадора Дали выставили на продажу в российских соцсетях

В разделе «Объявления» социальной сети «Вконтакте» выставили на продажу три гравюры авторства Сальвадора Дали. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители сервиса. По словам коллекционера из Санкт-Петербурга, автора объявления, на каждую из работ Дали у него имеется сертификат подлинности. Указанная стоимость произведений, которые предлагается купить только вместе, составляет 100 млн рублей. При этом продавец отмечает, что готов обсуждать цену с потенциальными покупателями.

«Подлинные гравюры Сальвадора Дали невероятной красоты и большого размера. Изданы в 1971 году», — отмечается в описании лота.

Как утверждает коллекционер, данная серия гравюр прежде практически никогда не выставлялась на мировых аукционах. Известно, что при их создании Дали вдохновлялся теориями Зигмунда Фрейда.

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