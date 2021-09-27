С видеообзора BadComedian на «Чернобыль» сняли блокировку

С видеообзора на фильм «Чернобыль» блогера BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) сняли блокировку.

Об этом блогер написал в Instagram. Он выразил благодарность продюсеру картины Александру Роднянскому. «Сам Роднянский может иметь какое угодно мнение обо мне, но то, что с обзора сняты все ограничения, подтверждает его идеи о защите свободы слова. Наконец можно выдохнуть! Спасибо еще раз всем вам и Александру Роднянскому, что не допустил нервотрепки со страйками и тому подобным», — сказал он.

Ранее Баженов высказал мнение, что стриминговый сервис Netflix инициировал ограничение доступа к обзору под влиянием продюсера «Чернобыля» Александра Роднянского, уже отрицательно высказывавшегося о его работе, и сравнил Роднянского со Сталиным.

Роднянский в комментариях к посту сказал, что не имеет отношения к блокировке, и добавил, что постарается выяснить, кто и почему заблокировал обзор. Кроме того, он попросил подписчиков блогера не писать ему. «И да — я говорил и говорю: мне ваши обзоры не нравятся, но вы в полном праве делать их так, как считаете нужным», — написал Роднянский.