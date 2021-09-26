Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в cвоем Instagram ответила на вопрос о состоянии матери.

Так, один из пользователей сети спросил у нее о здоровье артистки. Девушка ответила, что ее мама — «боец». Она отметила, что «все будет хорошо».

Подписчик также попросил выложить совместную фотографию.

«Совместное фото мы не выложим. Для чего это?» — ответила пользователю дочь актрисы.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала о глубокой депрессии из-за болезни матери.

Также сообщалось, что Анастасия Заворотнюк переписала на свою мать загородный дом. Актриса является владельцем нескольких квартир в России и за рубежом.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.