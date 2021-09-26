Марк Хэмилл похвалил первые три эпизода «Звездных войн», которые критикуют фанаты серии

Исполнитель роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии «Звездные войны» актер Марк Хэмилл сказал, что у первых трех частей саги есть своя индивидуальность. Об этом сообщает издание Indiewire.

«Я был впечатлен тем, что у приквелов была собственная индивидуальность», — рассказал Хэмилл.

По его словам, первые три части «Звездных войн» получились более мрачными и интеллектуальными, именно поэтому их критикуют. Актер добавил, что эти фильмы получились менее коммерческими.

Ранее сообщалось, что бывшей жене режиссера Джорджа Лукаса не понравились новые «Звездные войны».

Работавшая над оригинальной трилогией мужа в качестве редактора Марсия Лукас уверена, что глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и Джей Джей Абрамc не понимают сути «Звездных войн». Более того, женщину разъярила сцена гибели Хана Соло. «Абсолютно, совершенно никакой причины на это не было. Я подумала — вы не понимаете историю джедаев. Не понимаете магию «Звездных войн», — делится она.