Лолита назвала размер пенсии Пугачевой

Певица Лолита Милявская во время шоу «Антонимы» с Антоном Красовским назвала размер пенсии Аллы Пугачевой.

По словам Лолиты, ее пенсия со всеми прибавками составляет 23 тыс. руб. Также она недавно получила положенную российским пенсионерам единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.

В то же время Пугачева получает пенсию в 46 тыс. руб., поскольку имеет звание народной артистки СССР.

Ранее юрист рассказала, какая прибавка к пенсии гарантирована Киркорову, который в 2022 году отметит 55-летие. Эксперт пояснила, что Киркоров является как народным артистом России, так и Украины и Молдавии. Согласно российскому законодательству, с 2013 года народные артисты, проживающие в Москве не менее 10 лет, получают московскую ежемесячную компенсационную выплату в размере 32 853 рубля.

Предполагается, что к своему выходу на пенсию российский артист сможет получать около 60 тыс. рублей.