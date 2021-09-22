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«Создать семью и родить детей»: Басков заявил, что ищет жену

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Эстрадный исполнитель Николай Басков в новом интервью признался, что хочет обзавестись семьей.

По словам Баскова, сейчас он достраивает загородный дом. «Может быть, когда справлю новоселье в новом доме, рядом со мной уже будет жена, с которой я проживу долго и счастливо. И в планах у меня, конечно, создать семью и родить детей», — цитирует артиста kp.ru.

Он уточнил, что находится в поиске возлюбленной. «Я ищу! Знаешь, как это бывает? Бывает, в какой-то момент — раз, и все. И ты понимаешь, что вот, наверное, это твое», — откровенничал Басков с интервьюером.

Николай Басков был женат на дочери своего продюсера Бориса Шпигеля Светлане, в браке родился сын Бронислав. Сейчас с сыном он не видится.

Несколько лет назад Басков заявлял, что хочет жениться на фотомодели Виктории Лопыревой, которая с тех пор уже успела выйти замуж за другого человека и родить первенца.

Ранее сообщалось, что Лазарев воссоединился с Басковым в новом музыкальном шоу.

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