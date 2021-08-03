Территорию отмененного фестиваля Z.Fest опечатали

Территория проведения фестиваля электронной музыки Z.Fest опечатана, рассказал в Instagram организатор проекта Алексей Жохов.

О том, что вход на основную территорию был закрыт согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства, Жохов сообщил через день после объявления об отмене фестиваля. Он отметил, что некоторые локации территории Z.City продолжают действовать, а все браслеты будут работать в 2022 году, на который перенесен фестиваль.

Фестиваль открылся 30 июля в селе Поповка в Сакском районе Крыма и должен был проходить до 8 августа. Накануне открытия местные власти внесли предостережение организаторам мероприятия о недопустимости нарушений действующих в республике ограничительных мер в связи с ситуацией по заболеваемости COVID-19.

Площадка развлекательного проекта Z.City расположена на пляже в западной части полуострова Крым. Ранее с середины 1990-х годов на этом месте проходил фестиваль «КаZантип». Проведение фестиваля и его преемника «Бифуз» было запрещено из-за нарушений норм федерального законодательства, в том числе противопожарных и антитеррористических.

Ранее сообщалось, что VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавируса.