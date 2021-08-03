Первые зрители удивились жестокости нового «Отряда самоубийц»

Первых зрителей сиквела «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна удивила жестокость фильма, сообщает Independent со ссылкой на мнение британских кинолюбителей.

Они предположили, что картина с возрастным рейтингом 15+ может оказаться слишком шокирующей для подростков. Некоторые зрители признаются, что фильм стал одним из самых кровавых зрелищ в их жизни. «Что же нужно сделать сегодня, чтобы фильму присвоили рейтинг 18+?!» — задается вопросом журналист Адам Лоуз.

Британский совет по классификации фильмов (BBFC), в свою очередь, заявляет, что жесткие сцены в картине смягчены юмором и динамичным фантастическим сюжетом.

Российская премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби, Джоном Синой, Питом Дэвидсоном, Сильвестром Сталлоне и др. запланирована на 5августа. В России картине присвоили рейтинг 18+. Вторая часть супергеройского суперзлодейского боевика, судя по первым отзывам, не имеет почти ничего общего с оригинальной версией 2016 года — это новый взгляд на команду преступников, отправляющуюся на опасную миссию в Южную Америку.