Мишустин назначил нового замминистра просвещения

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Анастасия Зырянова Анастасия Зырянова
Анастасия Зырянова
Вадим Мелешко/«Учительская газета»

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назначил Анастасию Зырянову новым заместителем министра просвещения, сообщает ТАСС.

«Назначить Зырянову Анастасию Владимировну заместителем министра просвещения Российской Федерации», — указано в документе.

Анастасия Зырянова окончила Пермский государственный технический университет. С 2019 года она занимает должность директора Федерального центра тестирования, который подчинен Рособрнадзору. Перед этим Зырянова работала заместителем директора направления «Социальные проекты» в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росмолодежи Ксению Разуваеву.