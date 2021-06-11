Мишустин назначил нового замминистра просвещения
Данила Титоренко
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Председатель Правительства России Михаил Мишустин назначил Анастасию Зырянову новым заместителем министра просвещения, сообщает ТАСС.
«Назначить Зырянову Анастасию Владимировну заместителем министра просвещения Российской Федерации», — указано в документе.
Анастасия Зырянова окончила Пермский государственный технический университет. С 2019 года она занимает должность директора Федерального центра тестирования, который подчинен Рособрнадзору. Перед этим Зырянова работала заместителем директора направления «Социальные проекты» в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росмолодежи Ксению Разуваеву.
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