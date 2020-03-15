В Голливуде оценили убытки от коронавируса

Эксперты The Hollywood Reporter подсчитали, что из-за вспышки коронавируса нового типа Голливуд может потерять порядка $20 млрд.

Они прогнозируют такие убытки, в том числе, в связи с тем, что кинотеатры вынуждены переносить показы фильмов.

По данным издания, сейчас убытки американской киноиндустрии уже составили $7 млрд сборов с кинопроката.

Эксперты приводят в пример новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать», премьеру которого уже перенесли. Они полагают, что кинокомпании из-за этого могут лишиться $30-50 млн.

Также отмечается, что киностудии, отложившие съемочный процесс своих лент, могут потерять часть своих доходов. Так, Disney будет терять $300-350 в день из-за приостановки съемок фильма «Русалочка».