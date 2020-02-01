Умерла американская писательница Мэри Хиггинс Кларк

В возрасте 92 лет скончалась автор детективов и детских книг Мэри Хиггинс Кларк. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на ее дочь Кэрол.

Отмечается, что о дате и месте прощания будет сказано позже.

За свою карьеру Клар написала множество книг, более 40 из них стали бестселлерами, некоторые были экранизированы.

Наибольшую популярность писательнице принесли романы «Дети не вернутся», «И колыбель упадет», «Любит музыку, любит танцевать» и «На улице, где ты живешь».

В ноябре 2019 года была опубликована последняя книга Мэри Хиггинс Кларк.