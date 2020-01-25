Рэпера YG задержали по подозрению в грабеже перед его выступлением на «Грэмми»
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Американская полиция задержала рэпера YG (Кинона Джексона) из-за подозрения, что он совершил грабеж незадолго до своего выступления на музыкальной премии «Грэмми», сообщает CBS News.
По данным правоохранителей, исполнитель был арестован, когда заместители шерифа округа Лос-Анджелес предъявили ордер на обыск в его доме. Они осмотрели квартиру и взяли молодого человека под стражу. Других подробностей о деле против рэпера пока нет.
YG планировал выступить на церемонии вручения премии «Грэмми» в воскресенье в честь убитого рэпера Nipsey Hussle. Однако это выступление теперь находится под угрозой.
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