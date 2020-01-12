Рэпера Трика Дэдди арестовали после вождения под наркотиками

Рэпера Трика Дэдди (Trick Daddy) задержали в Майами по подозрению в хранении кокаина и вождении под влиянием наркотических веществ, сообщает ABC News со ссылкой на заявление властей.

Полицейские Майами обнаружили рэпера спящим за рулем в субботу. Музыкант на своем внедорожнике столкнулся с дорожными указателями.

Сам рэпер признался, что до случившегося он выпил в ночном клубе, но проходить медицинское освидетельствование отказался. Во время общения с полицией речь Дэдди была невнятной, а глаза — залиты кровью. Сотрудники полиции решили доставить его в участок, где после исследования нашли наркотики в крови исполнителя. После этого рэпера арестовали.

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