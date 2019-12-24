Шоураннер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне

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Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне недавно опубликованного на стриминговом сервисе Netflix сериала.

Она заявила, что во втором сезоне шоу сюжет раскроется полностью, а герои начнут пересекаться. «Линии Геральта и Йеннифер, Геральта и Цири. Королевства, которые лишь мельком упоминаются в первом сезоне, станут реальными во втором», – цитирует Хиссрич DigitalSpy.

В основу сюжета «Ведьмака» легла серия фантастических книг писателя Анджея Сапковского. Главную роль в сериале сыграл звезда «Супермена» Генри Кавилл. Второй сезон сериала должен выйти в 2021 году.

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