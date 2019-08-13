Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках

Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя «блокадницей». Об этом информирует РЕН ТВ.

По его словам, Бузова «пухнет от денег».

Резник отмечает, что если бы певица на себе прочувствовала то время, когда была блокада Ленинграда, то она бы может быть не совершила такой гнусный поступок.

Также поэт-песенник заявляет, что шоу-бизнес подвержен деградации, а его представители «потеряли стыд, совесть, честь, Родину».

Ранее представитель совета при Госдуме назвал шутку Бузовой о блокадниках отвратительной и глупой.