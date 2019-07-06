Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, чаще всего таких артистов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30-40 минут. При этом Максим Галкин получает €50 тыс. (3 млн 581 тыс. руб.), Александр Ревва — от 2 млн руб., Юлия Михалкова — €12 тыс. (858 тыс. руб.), Евгений Петросян — от 700 тыс. руб.

Уточняется, что артисты «Кривого зеркала» получают от 150 до 300 тыс. руб., а артисты «Аншлага» от 200 до 400 тыс. руб.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слухи о том, что получает зарплату в 67 млн за свою работу.