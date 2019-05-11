«Тяжело репетировать»: Лазарев о подготовке к «Евровидению»
Певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», рассказал о второй репетиции, передает РИА «Новости».
«Раннее утро, на самом деле очень тяжело репетировать...», — отметил Лазарев.
Он добавил, что такие непростые вокальные композиции трудно исполнять в начале дня.
»...но ничего не поделаешь, такое распределение, график», — сказал Лазарев.
В 2019 году Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Ранее сообщалось, что Лазарев показал отрывок из номера для «Евровидения».