«Тяжело репетировать»: Лазарев о подготовке к «Евровидению»

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Певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», рассказал о второй репетиции, передает РИА «Новости».

«Раннее утро, на самом деле очень тяжело репетировать...», — отметил Лазарев.

Он добавил, что такие непростые вокальные композиции трудно исполнять в начале дня.

»...но ничего не поделаешь, такое распределение, график», — сказал Лазарев.

В 2019 году Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Ранее сообщалось, что Лазарев показал отрывок из номера для «Евровидения».