Телеведущий связал пожар в Нотр-Даме с поездкой Зеленского в Париж

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Политолог и ведущий телеканала «Прямой» Тарас Березовец пошутил в своем фейсбуке, что пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари связан с визитом во Францию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Украинские новости».

Березовец пошутил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «очень повезло», что после визита Зеленского в страну «сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери».

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«А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — добавил телеведущий.

У пользователей фейсбука пост Березовца вызвал в том числе негативную реакцию, в комментариях его назвали «больным человеком», которому отныне «не подаст руку ни один уважающий себя человек».

Российская телеведущая Ксения Собчак ранее также заявляла, что за пожар в Нотр-Дам-де-Пари ответственны «гребаные социалисты».