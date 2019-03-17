Трамп требует от надзорных органов расследовать Saturday Night Live

Президент США Дональд Трамп раскритиковал высмеивающее его Saturday Night Live и потребовал от надзорных органов расследовать телешоу на предмет сговора. Об этом он написал в твиттере.

«Должен быть сговор с демократами и, конечно же, с Россией! Такое одностороннее освещение в средствах массовой информации», — написал Трамп.

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Он также добавил, что в этом телешоу отсутствуют талант и юмор. И что ему удивительно наблюдать за тем, что они постоянно фокусируются на одном и том же человеке — американском лидере.

«Это как реклама без какого-либо результата», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал Fox News за отстранение его любимой телеведущей.