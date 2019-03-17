О последних 24 часах в жизни Началовой расскажет Малахов

О последнем дне российской певицы Юлии Началовой расскажет телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала «Россия 1». Об этом он сообщил в инстаграме.

Уточняется, что зрители смогут узнать все, что происходило с певицей за день до ее смерти уже в понедельник, 18 марта, в 17.25 мск.

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Ранее лечащий врач Началовой заявил, что она умерла случайно.

Юлия Началова умерла вчера, 16 марта, в возрасте 38 лет.

Российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.