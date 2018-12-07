Тарантино тайно готовит телесериал

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Американский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино может готовиться к съемкам телесериала — на это указывают одинаковые имена персонажей из его последнего фильма «Однажды в Голливуде» и классического сериала-вестерна телеканала CBS, пишет The Hollywood Reporter.

В издании отметили, что одного из персонажей «Однажды в Голливуде» зовут Скотт Лансье — точно такая же фамилия служила названием классическому вестерну, который выходил на экраны с 1968 по 1970 годы.

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THR узнал, что Тарантино проводил переговоры со вдовой правообладателя сериала «Лансье», однако их итог в данный момент остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что Тарантино женился на израильской певице.