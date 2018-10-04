Кейт Хадсон стала матерью в третий раз
Американская актриса Кейт Хадсон родила дочку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Девочка появилась на свет 2 октября. Она стала третьим ребенком 39-летней актрисы, воспитывающей двух сыновей, и первым ее ребенком от супруга Дэнни Фудзикава.
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Дочку назвали Рони Роуз Хадсон Фудзикава.
«У всех все хорошо, все счастливы. Наша семья благодарит вас за любовь и благословения с вашей стороны», — написала Хадсон.
Впервые о своей третье беременности актриса сообщила в апреле этого года.