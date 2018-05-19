В Самаре открыли музей Эльдара Рязанова

Музей режиссера Эльдара Рязанова открыли на его родине в Самаре, сообщает РИА «Новости».

На первом этаже дома, где будущий режиссер провел первый месяц жизни и куда вернулся в августе 1941 года, создана музейно-мемориальная экспозиция, отражающая факты биографии Рязанова. Центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи режиссера, наполненная предметами, передающими атмосферу времени, когда в ней жил Рязанов.

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В перспективе — развитие музея на втором и третьем этажах. Согласно концепции, на втором этаже будет располагаться экспозиция, посвященная творчеству Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего «Кинопанорамы».

На третьем этаже появится кинозал на 100 мест, где будут показывать фильмы Рязанова.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года.