Рэпера Мота не пустили на Украину и запретили въезд в страну

Украинские пограничники не пустили российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова (Мота) на территорию страны, ему запрещен въезд на Украину на три года. Об этом сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Олег Слободян в своем фейсбуке.

«Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту «Борисполь» пограничники не пропустили данного гражданина России через границу и запретили ему въезд на Украину сроком на три года», — написал Слободян.

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В июне прошлого года Мот отменил концерт в Одессе из-за угроз. Тогда выступление грозились сорвать одесские активисты. В 2015 и 2016 годах музыкант выступал в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.