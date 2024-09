«Честер — в каждом из вас». Что известно о возвращении Linkin Park и новой вокалистке

Рок-группа Linkin Park воссоединилась спустя семь лет после смерти солиста Честера Беннингтона. Первый концерт обновленного коллектива состоялся 5 сентября. Группа представила новых участников — вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттейна, исполнила новый сингл The Emptiness Machine и анонсировала выход альбома From Zero. «Газета.Ru» — о реюнионе Linkin Park, новой вокалистке и реакции общественности на эту новость.

Первый концерт в новом составе

Американская рок-группа Linkin Park вернулась на сцену через семь лет после смерти вокалиста Честера Беннингтона. Первый концерт обновленного коллектива состоялся 5 сентября 2024 года (ранним утром 6 сентября по московскому времени), его трансляция велась на YouTube. На стриме гитарист и вокалист Майк Шинода представил новую солистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттейна. Последний заменил одного из основателей Linkin Park Роба Бурдона.

close Майк Шинода и Эмили Армстронг во время концерта, 5 сентября 2024 года Jordan Strauss/Invision/AP

«Сегодня для нас — особенный день. Хочу представить нескольких людей, — начал Шинода. — Сегодня с нами — басист Дэйв Фаррелл, барабанщик Колин Бриттейн, а за диджейским пультом — мистер [Джо] Хан. Заменяет нашего дорогого друга Брэда Дэлсона Алекс Федер. Меня зовут Майк, это — Эмили. А в роли Честера Беннингтона в этот вечер — каждый из вас».

Группа выступила с первым новым синглом The Emptiness Machine. Кроме того, Армстронг впервые публично исполнила главные хиты группы — Numb, In The End и What I've Done.

«Чем больше мы работали с Эмили и Колином, тем больше мы наслаждались их талантом мирового уровня, их компанией и тем, что мы создали», — отметил Шинода.

На стриме музыканты также анонсировали альбом From Zero, который выйдет на лейбле Warner Records 15 ноября. В него войдут 11 треков: From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH и Good Things Go. Это будет первый альбом после One More Light, записанного с Беннингтоном в 2017 году.

До релиза Linkin Park отправятся в мировой тур и выступят в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Гамбурге, Сеуле и Боготе.

«Это было сделано с глубокой признательностью нашим новым и давним коллегам по группе, нашим друзьям, нашей семье и нашим поклонникам. Мы гордимся тем, что стал представлять из себя Linkin Park за эти годы, и с нетерпением ждем предстоящее путешествие», — сказал Шинода.

close Честер Беннингтон (1976-2017) Kika Press/ZUMAPRESS/Global Look Press

Кто она — новая вокалистка Linkin Park Эмили Армстронг

Певице Эмили Армстронг 38 лет. Раньше она была солисткой и гитаристкой рок-группы Dead Sara из Лос-Анджелеса. С 2012 года коллектив выпустил три студийных альбома — в дебютный под названием Dead Sara вошла композиция Weatherman, которая стала рок-песней года по версии журнала Loudwire. Группа также выпустила альбомы Pleasure to Meet You и Ain't It Tragic.

За время своего существования Dead Sara исполнили несколько кавер-версий песен (треков Linkin Park среди них не было). По данным Setlist.fm, чаще всего они исполняли треки группы Rage Against the Machine — такие, как Killing in the Name, Freedom и Sleep Now in the Fire, а также классические хиты Led Zeppelin, Stevie Nicks, Nirvana, The White Stripes и других.

До Dead Sara Армстронг была бэк-вокалисткой в сольном альбоме Кортни Лав Nobody's Daughter. В 2002 году Армстронг и ее будущие коллеги по Dead Sara получили право написать тексты песен Bones и Help Me для альбома Деми Ловато Holy Fvck и присоединились к исполнительнице в записи последнего трека.

close Эмили Армстронг во время первого выступления в составе группы Linkin Park, 5 сентября 2024 года Timothy Norris/Getty Images for Warner Music

Как воссоединение группы восприняли поклонники

Трансляцию стрима Linkin Park на YouTube посмотрели почти 3 млн человек. Многие фанаты сошлись во мнении, что заменить Честера невозможно, однако самые популярные комментарии были направлена в поддержку Эмили — такие записи набирали до 13 тыс. лайков.

«Они не пытаются заменить Честера на Эмили. Насколько я понимаю, они чтят его наследие и одновременно развивают новое звучание. Эмили привносит что-то свежее и уникальное, но присутствие Честера всегда будет незаменимо. Речь идет о движении вперед, не забывая о прошлом»; «Я не могу себе представить, как нервничала Эмили. Прийти и спеть песни человека, с которым выросло целое поколение людей, — немалый подвиг», — написали поклонники.

При этом они отметили, что замечают волнение Эмили, но понимают груз ее ответственности и высоко оценивают вокал исполнительницы в записи: «Я не могу себе представить, как она нервничает. Студийная запись Emptiness Machine показывает, почему они выбрали именно ее».

По словам фанатов, они с детства слушали песни Linkin Park, и счастливы возвращению кумиров на сцену. «Я вырос, слушая Linkin Park. В тот день, когда умер Честер, вместе с ним умерла и часть меня. Видеть их возвращение — все равно, что видеть себя заново рожденным. Я так рад, что это наконец произошло», — написал один из поклонников.

В комментарии «Газете.Ru» музыкант Юрий Лоза заявил, что не следит за творчеством группы, но считает, что «в одну реку нельзя войти дважды».

close Группа Linkin Park, 2014 год. Слева направо: Майк Шинода, Роберт Грегори Бурдон, Джо Хан, Брэд Дэлсон, Дэвид Майкл Фаррел и Честер Беннингтон Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

Чем занималась группа с 2017 года

Солиста Linkin Park Честера Беннингтона не стало 20 июля 2017 года. Ему был 41 год. Честера нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Это было самоубийство, наркотиков в крови музыканта не обнаружили. Трагедия случилась в день рождения близкого друга музыканта, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла — тот тоже совершил суицид двумя месяцами ранее.

«Я шокирован, мое сердце разбито, но это правда. Официальное заявление сделаем, как только это будет возможным», — написал Шинода в соцсетях. Позднее на сайте группы было опубликовано послание Честеру.

Первое выступление Linkin Park после смерти Беннингтона состоялось 27 октября 2017-го в «Голливуд-боул». Вместе с группой на трибьют-концерте выступили музыканты коллективов Blink-182, System of a Down, Korn, Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, Yellowcard, Sum 41 и певица Kiiara.

19 ноября 2017 года Linkin Park получила премию American Music Awards в категории «Лучший артист в жанре альтернативный рок» — и посвятила ее Честеру. А 15 декабря состоялся релиз концертного альбома One More Light. Через пару дней во время стрима Шинода заявил, что группа не планирует выступать с голограммой Беннингтона.

В апреле 2018 года Linkin Park номинировали на премию Billboard Music Awards, а в мае группа получила премию имени Джорджа и Айры Гершвин за музыкальные достижения. Тогда же вышел первый сольный альбом Шиноды, о котором он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Когда у меня наступил тяжелый период жизни, я обратился к искусству — музыке и живописи, — вспоминает музыкант. — Причем, в основном я просто бренчал на гитаре, делал какие-то зарисовки и черновики в блокноте. Я думаю, что это послужило своего рода терапией. И я полагаю, что это полезно не только для меня. Я был вовлечен в несколько организаций, которые как раз занимаются художественной или музыкальной терапией».

Год спустя Шинода заявил, что группа рассматривает продолжение деятельности — но пока непонятно, в каком формате. Позднее вышли юбилейное издание Hybrid Theory (2020), интерактивная игра к 20-летию альбома Meteora (2023), ранее неизданная песня Lost с вокалом Беннингтона (2023) и записанная в период работы над альбомом One More Light песня Friendly Fire (2024).